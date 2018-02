Ook DAIMLER sjoemelde met software 19 februari 2018

Niet enkel Volkswagen maar ook autofabrikant Daimler zou sjoemelsoftware gebruikt hebben om uitstoottesten te beïnvloeden. Dat schrijft 'Bild am Sonntag'. Amerikaanse onderzoekers zouden bewijzen hebben tegen het moederbedrijf van Mercedes-Benz. In de VS lopen er onderzoeken naar Daimler, net als in Duitsland. In bepaalde auto's van het concern zou technologie zijn gevonden die de apparatuur om schoner te rijden uitschakelt van zodra de wagen 26 km heeft gereden. Daimler weigerde in te gaan op de feiten en benadrukte dat de autoriteiten nog geen officiële klacht hebben ingediend.