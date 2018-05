Ook crooner Yannick Bovy stapt in het huwelijksbootje 28 mei 2018

Crooner Yannick Bovy (31) is in Brecht getrouwd met zijn Stefanie. Enkel voor de wet, want de eigenlijke plechtigheid en het feest vinden eerstdaags in Italië plaats. De zanger, die beroepshalve nog steeds kapper is van BV's als Karen Damen en Erik Van Looy, had niet veel tijd om zijn mooiste dag in alle rust voor te breiden. Zijn agenda puilt uit van de promo-activiteiten voor 'Love Swings', zijn nieuwe album dat onder meer in Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland en Thailand werd uitgebracht. Bovy heet eigenlijk Yannick Van den Berghe en nam jaren geleden deel aan 'X-Factor'. Regi merkte hem als eerste op, maar de zanger werkte nadien ook samen met ex-K3'tje Kathleen Aerts. (HL)

