Ook Coucke begraaft Eurostadion

Zonder het woord 'Eurostadion' te hebben uitgesproken, maakte Marc Coucke duidelijk dat ook hij voor Anderlecht géén toekomst ziet in het Ghelamco-project. "Een voetbalclub moet zijn eigen stadion hebben", zei hij - het Eurostadion zou net eigendom zijn van de bouwheer. Coucke baseert zich op de ervaring die hij zelf opdeed in het recente verleden. "Ik ben aandeelhouder geweest van Lille. Eén van de redenen waarom ik daar ben vertrokken, was omdat het zijn stadion huurt." En dat bracht veel problemen met zich mee: Lille sukkelde in een schuldenput en zit in slechte papieren. "Ik denk dat het belangrijk is voor de toekomst van de club dat die eigenaar is van zijn eigen stadion. Omdat je simpelweg minder kosten hebt en meer inkomsten kan genereren. Kijk maar naar wat Duchâtelet in Stayen heeft gedaan: een halfuur na de match zijn de loges alweer hotelkamers."

