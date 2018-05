Ook Club Brugge wil Mbemba 26 mei 2018

Chancel Mbemba (23) is grof wild op de Belgische transfermarkt. De interesse van Anderlecht en Standard is concreet - voor beide clubs is de Congolese centrale verdediger de topprioriteit. Maar ook Club Brugge heeft zich gemeld. Club zoekt een linksvoetige centrale verdediger en is van oordeel dat de rechtsvoetige Mbemba perfect ook op die positie kan worden uitgespeeld.

