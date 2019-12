Exclusief voor abonnees Ook Circus verlaat de cross 11 december 2019

Telenet is niet de enige sponsor die binnenkort uit het veldrijden verdwijnt. Circus, op dit moment nog cosponsor naast Corendon in het team van de gebroeders Roodhooft, verlengt zijn aflopende engagement niet en ruilt het veld voor de weg. Het gokbedrijf wordt eerste naamsponsor bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren die nu officieel Circus-Wanty Gobert gaat heten. "Dit betekent een mooie financiële injectie", zegt Van der Schueren. Bij de Roodhoofts is er geen paniek: zij kondigen binnenkort nieuws aan over een nieuwe ploegnaam en -sponsor. Met Corendon is er nog een akkoord tot eind 2020. Een derde opmerkelijke nieuwigheid in sponsorland komt van Bingoal. Het gokbedrijf stapt als nieuwe naamsponsor mee in de ploeg Wallonie-Bruxelles. Voorlopig lijkt dat niet meteen slecht nieuws te betekenen voor Pauwels Sauzen-Bingoal. "Dit overvalt me een beetje, maar ik maak me geen zorgen: we hebben nog een deal met Bingoal tot eind 2024", zegt manager Jurgen Mettepenningen. (BA)

