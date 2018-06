Ook Charleroi is gestart 26 juni 2018

Voor Charleroi is de voorbereiding gisteren begonnen. Met de Iraniër Noorafkan voorlopig als enige nieuwkomer. Op zijn landgenoot Gholizadeh is het nog even wachten. Anders dan Ciman blijft hij als 24ste speler bij zijn nationale selectie in Rusland tot Iran inpakt. Charleroi gaat, meer de voorbije jaren, de kern vernieuwen. Trainer Felice Mazzu: "Ik heb een verlanglijstje ingediend. Geen namen, wel profielen. Het zou ideaal zijn, mocht de directie op mijn wensen kunnen ingaan voor we op 7 juli naar Mierlo vertrekken op stage. Ik hoop dat er snel oplossingen worden gevonden voor wie mag vertrekken (Pollet, N'Ganga, red.), want voor de weinig oefenmatchen die we gaan spelen, wil ik enkel beroep doen op certitudes." Qua uitgaande transfers maakt Mazzu zich niet meteen grote zorgen. "Op dit ogenblik heeft zich nog geen enkele club gemeld voor één van onze spelers. De bedoeling is trouwens dat ze blijven." (AR)

