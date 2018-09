Ook Cercle denkt aan De Sutter 04 september 2018

Naast SV Roeselare is ook Cercle Brugge geïnteresseerd in de diensten van Tom De Sutter (33). De aanvaller liet op de laatste dag van de transfermarkt zijn contract ontbinden bij Sporting Lokeren waardoor hij nu transfervrij is. De Sutter is niet alleen gegeerd door SV Roeselare, maar staat ook op de radar van Cercle Brugge. Als groen-zwart straks voor De Sutter kiest, dan keert de spits tien jaar na zijn vertrek terug bij de 'vereniging'. (TTV)