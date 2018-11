Ook celebrity's moeten vluchten 13 november 2018

De bosbranden in zuidelijk Californië hebben ook de villa's van de celebrity's niet gespaard. Acteur Gerald Butler, zangeres Miley Cyrus, zanger Robin Thicke, realityster Caitlyn Jenner en zanger Neil Young zagen hun huizen in vlammen opgaan. Bij Neil Young was dat zelfs al de tweede keer in z'n leven. "Mijn huis staat niet meer overeind. Maar mijn dieren en de liefde van mijn leven zijn veilig naar buiten geraakt en dat is alles wat momenteel telt. Ik behoor nog tot de gelukkigen", tweette Miley Cyrus. Ze kocht haar villa in Malibu twee jaar geleden voor een slordige 2,2 miljoen euro.

