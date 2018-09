Ook CD&V-kandidaat zet stap opzij 07 september 2018

Ook een kandidaat op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen trekt zich terug na de 'Pano'-reportage. Het gaat om de 21-jarige Thomas Maes uit Stekene. Maes meent "in het huidige klimaat niet meer politiek te kunnen functioneren", hoewel hij naar eigen zeggen slechts één keer aanwezig was op een activiteit van Schild & Vrienden. "Ik heb verder niets te maken met die vereniging, van wie ik de doelstellingen niet deel. Die staan zelfs haaks op mijn christendemocratische overtuiging. Maar uit respect voor mijn medekandidaten op de CD&V-lijst zal ik niet deelnemen aan de verkiezingen. Ik vrees dat mijn aanwezigheid op de lijst de kansen van mijn collega's kan schaden", stelt Maes. Waarom hij op een activiteit van Schild & Vrienden aanwezig was, lichtte hij niet toe.

