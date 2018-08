Ook Cavendish meldt af 10 augustus 2018

00u00 0

Met Mark Cavendish (Dimension Data) meldt opnieuw een grote naam af voor het weg-EK van zondag in Glasgow. De Britse sprinter doet dat op medisch advies. 'Cav' finishte in de elfde Touretappe buiten tijd op La Rosière en reed sindsdien enkel nog de Prudential RideLondon-Surrey Classic (12de). "Ik ben ontzettend teleurgesteld, maar volgens de dokters is een forfait op dit moment het beste", reageerde hij kort. Cavendish wordt in de Britse selectie vervangen door Mark Christian. Zijn eerstvolgende wedstrijd wordt in principe de Arctic Race (16-19 augustus). (JDK)