Ook buurlanden getroffen 11 maart 2019

00u00 0

Het noodweer heeft ook in DUITSLAND een leven geëist. In Bestwig (Noordrijn-Westfalen) kwam een 47-jarige man om toen een boom op zijn auto belandde. De storm, die er de naam 'Eberhard' meekreeg, ging er vooral in het westen en het zuiden fel tekeer.