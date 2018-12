Ook Brussel verplicht nu inburgering voor nieuwkomers 08 december 2018

Vanaf 2020 zullen nieuwkomers in Brussel ook verplicht een inburgeringstraject moeten volgen. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) gisteren aangekondigd. Ze heeft daarvoor een samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel. Over de verplichte inburgering in Brussel is jarenlang gebakkeleid. In Vlaanderen bestaat dit al langer. Het gaat om het volgen van een cursus maatschappelijke oriëntatie en een cursus Nederlands. Wie zijn traject met succes heeft afgerond, krijgt een inburgeringsattest.

