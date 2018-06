Ook Bruno Venanzi in bestuur Pro League 06 juni 2018

00u00 0

Naast de voorzittersstoel kwamen nog twee zitjes vrij in de raad van bestuur van de Pro League: die van Herman Van Holsbeeck (ontslag bij Anderlecht) en Johan Timmermans (met KV Mechelen zakkend naar 1B). Voor de G5 neemt Standardvoorzitter Bruno Venanzi de plaats van Van Holsbeeck in. Voor de kleinere clubs komt Eddy Cordier (Zulte Waregem) in de plaats van Timmermans.