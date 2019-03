Ook brandweerman(neken) Pis herdenkt aanslagen 23 maart 2019

00u00 0

Manneken Pis is nog maar eens van tenue gewisseld. Gisteren had hij er een zeer goede reden voor. Naar aanleiding van de herdenking van de aanslagen in Brussel verkleedde hij zich in een brandweerman(neken).

