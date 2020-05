Exclusief voor abonnees Ook Brabantse Pijl en Scheldeprijs hebben datum 20 mei 2020

Gisteren kregen de internationale en Belgische wielerkalender een update. In totaal werden 61 extra internationale wedstrijden toegevoegd voor 'mannen elite', een handvol werd ook geschrapt. De UCI herhaalt dat wijzigingen mogelijk blijven. Ook de nationale kalender (wedstrijden niet in ploegverband, zoals kermiskoersen) is nog onderhevig aan veranderingen ten gevolge van de corona-ontwikkelingen.

