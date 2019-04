Exclusief voor abonnees Ook Boer Gerard (43) uit Duitsland zoekt een lief 18 april 2019

We leerden ondertussen al twee boeren en één boerin kennen in de mini-afleveringen van 'Boer zkt vrouw: de wereld rond'. Vanavond is de 43-jarige Gerard aan de beurt. Hij is akkerboer in Duitsland en op zoek naar "een leuke vrouw die van aanpakken weet". Welke eigenschappen en talenten hij voorts nog wil zien bij z'n toekomstige partner en waarom hij naar Duitsland trok, vertelt de man je graag zelf na het VTM Nieuws van 19 uur.

