Ook bij Plzen loopt rotatie slecht af

Viktoria Plzen leed net als Antwerp zijn eerste seizoensnederlaag. De Tsjechische vicekampioen ging voor een kleine 9.000 fans in eigen huis de boot in. Slovacko smeerde het team van coach Pavel Vrba een droge 0-2-nederlaag aan, maar ook bij Plzen heel wat andere namen aan de aftrap. Krmencik, Kopic, Brabec, Janosek en Kovarik begonnen op de bank in vergelijking met het Europese duel van vorige donderdag op de Heizel. Toekomstige Genk-transfer Hrosovsky en linksachter Limbersky zaten zelfs niet in de kern. Vrba voerde met andere woorden een doorgedreven rotatie door met het oog op de return van donderdag in Plzen. De Tsjechen staan momenteel op de derde plek in hun competitie. (SJH)