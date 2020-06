Exclusief voor abonnees Ook bij ons blijft racisme een plaag 04 juni 2020

"Bruine aap." "Ga bananen eten." "Ze zouden je moeten neerknuppelen." Twintig Vlamingen met een donkere of minder donkere huidskleur vertellen wat ze zoal naar het hoofd geslingerd krijgen. Nu de protesten in de VS na de dood van George Floyd hun tweede week ingaan, wordt racisme wereldwijd aangeklaagd - op straat en op de sociale media. Ook bij ons ziet Mohamed voorbijgangers in de winkelstraat hun handtas wat steviger omklemmen. Of mag Salim de discotheek niet binnen 'omdat hij niet het juiste schoeisel draagt'.

