Ook bij de vrouwen slachtoffers

Toernooidirecteur Craig Tiley van de Australian Open volgt met argusogen het mannencircuit, maar bidt tegelijkertijd dat de dames het rustig houden de volgende tien dagen. Gisteren moest de Britse Johanna Konta in Brisbane opgeven met een heupblessure, terwijl Caroline Garcia (rug) en Sloane Stephens (knie) haar daar al in voorgingen en Svetlana Kuznetsova (pols) sowieso thuis zit. Maar de grootste hoop van Tiley ligt toch in de handen van Serena Williams. Die speelde dan wel vorig weekend een demonstratiewedstrijd in Abu Dhabi, maar reisde daarna terug naar huis en lijkt uiterst onzeker om vier maanden na de bevalling van dochtertje Alexis Olympia haar titel te verdedigen in Melbourne. "Serena wil er hier absoluut bij zijn", leek Tiley zijn wensen voor werkelijkheid te nemen. "En als Serena iets wil, dan krijgt ze het meestal ook. Dus ik heb er een redelijk goed oog in." (FDW)

