Ook bij 6de poging geen halve finale voor PSG 07 maart 2018

00u00 0

Sinds de terugkeer in de Champions League in 2012 is PSG er opnieuw niet in geslaagd om ver te komen in het kampioenenbal. In de laatste zes campagnes bereikten de Parijzenaars niet één keer de halve finales. PSG werd gisteravond net als vorig jaar in de achtste finales gewipt. Sinds 2012-2013 werd de Franse club nu al voor de vierde keer door een Spaanse tegenstander uitgeschakeld.