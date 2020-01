Exclusief voor abonnees Ook bende in Vosselaar: jongen (14) beroofd, meisje (13) bedreigd 17 januari 2020

Een jongen van 14 die op klaarlichte dag wordt vastgehouden en beroofd. Een meisje van 13 dat tijdens de kerstboomverbranding met een mes bedreigd wordt. Ook het Kempense Vosselaar lijkt te worden geterroriseerd door een jongerenbende. De voorbije dagen doken al berichten op van vandalisme, enkele voorbijgangers zouden ook geïntimideerd zijn of zelfs fysiek aangevallen. En woensdag werd een 14-jarige jongen aangevallen: "Ik fietste van school naar huis. Plots hielde een jongeman mij tegen, een andere sleurde me van mijn fiets. Ze hebben me achter een elektriciteitskast gesleurd en me enkele slagen gegeven. Ze namen mijn jas en boekentas mee."

