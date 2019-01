Ook Belgische juniors naar huis 21 januari 2019

00u00 0

Het werd een zwart weekend voor het Belgische tennis in Melbourne. Ook de twee juniors, Gauthier Onclin en Louis Herman, moesten gisteren afdruipen. Onclin, het tiende reekshoofd, had niet genoeg aan drie matchpunten en verloor met 5-7, 7-6, 6-7 van de Brit Henry Wendelken. Louis Herman was geen partij voor de Spanjaard Nicolas Alvarez Varona: 4-6, 2-6. (FDW)