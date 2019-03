Ook Belgische geëvacueerd uit laatste IS-bolwerk 08 maart 2019

Meer dan 6.500 vrouwen en kinderen zijn de voorbije dagen geëvacueerd uit Baghouz, het laatste IS-bolwerk in Syrië dat sinds een week wordt bestookt door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Onder hen ook 'Um Nuh', een naar eigen zeggen Belgische vrouw van wie de echte identiteit onbekend is. In een interview met de Koerdische tv-zender Rudaw zegt ze niet naar België te willen terugkeren en geen spijt te hebben dat ze zich bij IS heeft aangesloten. Integendeel. "Islamitische Staat is in ons hart. Zelfs als ze ons allemaal doden, blijven we ervan houden. We zijn allemaal moslims, we hebben een land nodig. (...) België heeft onze vrouwen en onze kinderen gedood." (GVV/TT)