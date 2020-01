Exclusief voor abonnees Ook Belgische dames mikken hoog 02 januari 2020

Dit weekend start ook voor de Belgische vrouwen het nieuwe tennisseizoen. Elise Mertens (WTA 17) is in het Chinese Shenzhen het derde reekshoofd en krijgt er concurrentie van dubbelpartner Aryna Sabalenka (WTA 11) en Belinda Bencic (WTA 7). De 24-jarige Hamontse wil dit jaar opnieuw aansluiting krijgen bij de top tien en lijkt daar na een stevige voorbereiding ook klaar voor. De rest van de Belgische armada verzamelt in Auckland. Alison Van Uytvanck (WTA 47) en de eeuwig jonge Kirsten Flipkens (WTA 71) kregen er een plaatsje op de hoofdtabel, terwijl Greet Minnen (WTA 110) - op minder dan 100 WTA-punten van een eerste notering in de top 100 -, Ysaline Bonaventure (WTA 116) en Yanina Wickmayer (WTA 149) via de kwalificaties moeten passeren om zo hun seizoen succesvol te lanceren. Ook aanwezig op de ASB Classic is Serena Williams (WTA 10). De 38-jarige Amerikaanse mama streeft er nog altijd naar om met een 24ste grandslamtitel het record van Margaret Court te evenaren. Maar de concurrentie - Andreescu en Osaka, aan de hand van nieuwe coach Wim Fissette, om er maar twee te noemen - wordt alsmaar jonger en straffer. Dé vraag is dan ook of Kim Clijsters zich daar vanaf maart tussen kan wurmen en een rol van betekenis kan spelen. Spannend, veelbelovend en interessant, deze jaargang op het damescircuit. (FDW)

