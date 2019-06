Exclusief voor abonnees Ook België investeert eindelijk in research 04 juni 2019

België is niet langer bij de kneusjes van de klas op vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling. De achterstand ten aanzien van onze vier belangrijkste handelspartners - Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk - is zo goed als ingehaald. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Tien jaar geleden bengelde België nog onderaan, maar de investeringsintenties in verhouding tot het bbp zijn bij ons licht gestegen, terwijl veel andere landen een daling lieten optekenen. In 2016 bedroeg de fiscale ondersteuning voor onderzoek zo'n 2,2 miljard euro. Met 55% van de totale overheidskredieten is de Vlaamse overheid de belangrijkste openbare investeerder. Vooral de begrotingskredieten voor hoger onderwijs en universitair en fundamenteel onderzoek zijn gestegen.

