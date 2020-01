Exclusief voor abonnees Ook Belgen willen deze drones 04 januari 2020

De aanval op Qassem Soleimani was een precisiebombardement: de Amerikaanse MQ-9 Reaper-drone kan pakweg een rijdende auto vlot uitschakelen zonder al te veel nevenschade. De Amerikaanse luchtmacht heeft 93 Reapers. Ons land heeft vergevorderde plannen om vier zulke drones aan te schaffen. Tegen 2030 zouden ze operationeel zijn. Defensie heeft wel een versie op het oog met andere opties qua bewapening. 'Onze' Reapers zouden in eerste instantie moeten dienen om informatie vanuit de lucht te verzamelen, en in mindere mate om aanvallen uit te voeren.