Exclusief voor abonnees Ook Belfius laat dividend vallen 03 april 2020

00u00 0

De staatsbank Belfius zal de winstuitkering van 161 miljoen euro die in februari is aangekondigd niet storten. Dat geld zou integraal naar de overheid gegaan zijn, de enige aandeelhouder. De bank verwijst naar het advies van de Europese Centrale Bank om absolute prioriteit te geven aan bedrijven en gezinnen in nood. Door de cashbuffer niet te verzwakken voor een dividend, hebben banken meer ruimte om klanten te helpen. Maandag al volgden KBC en ING dat voorbeeld. Net als die banken deelde Belfius eind vorig jaar al een voorschot op het jaardividend uit. De staatskas werd daardoor met 100 miljoen euro gespijsd.

