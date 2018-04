Ook bejaarde vergiftigd door vogelnest 30 april 2018

In Pittem (West-Vlaanderen) is een 82-jarige vrouw gisterennamiddag in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze thuis het slachtoffer was geworden van een CO-vergiftiging. De vrouw verkeert in kritieke toestand. Een buurman sloeg alarm toen niemand kwam opendoen en ook de hond van de bewoonster niet reageerde op de deurbel. De brandweer stelde vast dat de CO-intoxicatie allicht het gevolg is van het feit dat in de woning een oude kachel gebruikt wordt en dat kauwen nesten hadden gemaakt in de schoorsteen, waardoor de schadelijke gassen onvoldoende konden ontsnappen. (VHS)