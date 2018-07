Ook Bart De Wever wil balkonscène met Rode Duivels 09 juli 2018

Het Antwerpse stadsbestuur wil maar al te graag de Rode Duivels naar Antwerpen krijgen voor een huldiging op de Grote Markt. Er is nog niets concreet afgesproken, maar de komende dagen nemen ze contact op met de Belgische Voetbalbond. Praktisch moet er wel één en ander geregeld worden, want het stadhuis wordt gerenoveerd. Er zou met een podium op de Grote Markt gewerkt worden. Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) is realistisch. "We beseffen dat als elke stad in België dit wil, het niet mogelijk is. Maar met een Antwerpse delegatie zijn we al blij." (ADA)