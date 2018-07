Ook Bardet verliest halve minuut 13 juli 2018

00u00 0

Ook de Franse favoriet Romain Bardet (AG2R) verloor gisteren kostbare tijd. "Ik had het geluk helaas niet aan mijn kant. Nadat Tom Dumoulin mij had aangetikt, breekt mijn achterwiel. Ik kon niet meer verder en moest van fiets wisselen. Gelukkig kreeg ik die van Tony Gallopin. Ik slaagde er nog in om terug te keren in de achterste gelederen van het peloton, maar die inspanningen heb ik jammer genoeg moeten bekopen in de laatste hectometers. Leuk is dit niet, maar de Tour is amper vijf dagen ver. Er komen nog kansen genoeg om die verloren tijd goed te maken." (DNR)