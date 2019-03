Ook banjo, graffiti en street-art op Vlaamse academie 06 maart 2019

Vanaf volgend schooljaar kunnen de Vlaamse academies de opleidingen street-art, graffiti en banjo aanbieden. Het gaat om nieuwe opleidingen die aan het bestaande aanbod worden toegevoegd. Sinds dit schooljaar bieden de 168 academies in het deeltijds kunstonderwijs al heel wat nieuwe cursussen aan. Zo kan je er bijvoorbeeld de opleiding dj, cabaret en musical volgen. Door de hervorming van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kunnen ook 6-jarigen nu muziek, woord of een domeinoverschrijdende initiatie volgen. De nieuwe maatregelen hebben geleid tot een grote toename van het aantal leerlingen. Dit jaar zijn het er bijna 200.000 - een record. Het gaat om een stijging van bijna 15.000 leerlingen in vergelijking met vorig schooljaar.

