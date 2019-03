Ook Bakelants valt zonder erg, Bennett weer de snelste 16 maart 2019

Ook Jan Bakelants (Sunweb) kwam gelukkig zonder zware kleerscheuren uit de valpartij in volle finale. Francisco Ventoso (CCC) was minder fortuinlijk: hij brak een beentje in de linkerhand. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) benutte de chaos in de slotfase om zijn tweede etappezege te boeken. De Ier rijdt volgende week zaterdag Milaan-Sanremo aan de zijde van kopman Peter Sagan. Hoe dat in zijn werk zal gaan? (lachend) "Sorry, maar daar mag en kan ik het niet over hebben. We delen geen tactische plannen met de buitenwereld." (JDK)

