Ook Azarenka is terug 07 maart 2018

Indian Wells verwelkomt nog een tweede ex-kampioene, die na een periode van lange inactiviteit opnieuw het racket ter hand neemt als jonge moeder. Bij Victoria Azarenka zat er wel een heel andere reden achter haar afwezigheid. De 28-jarige Wit-Russin werd in december 2016 mama van zoontje Leo, maar raakte eind vorig jaar in een vechtscheiding met de vader die voor de rechtbank beslist diende te worden. De rechter verbood haar daarbij Leo uit Californië weg te halen, waardoor de tweevoudige grandslamwinnares een wildcard op de Australian Open niet kon aanvaarden. In Indian Wells opent Azarenka (WTA 204) tegen de Britse Heather Watson (WTA 70). (FDW)