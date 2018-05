Ook astronauten verlaten al eens graag hun werkplek 17 mei 2018

Even de benen strekken tijdens het werk kan opluchten, en dat is voor astronauten niet anders. Twee opvarenden van het Internationaal Ruimtestation ISS hebben gisteren een ruimtewandeling gemaakt, die live is uitgezonden door NASA. Het ruimtevaartbureau toonde de 6,5 uur durende wandeling online op NASA TV. De Amerikaanse ruimtevaarders Drew Feustel en Ricky Arnold moesten onder meer onderhoudswerk verrichten aan het externe koelsysteem van het ISS. Voor Feustel was het al zijn achtste ruimtewandeling, voor Arnold de vierde .

