Exclusief voor abonnees Ook andere steden drijven taks op 02 oktober 2019

00u00 0

Niet alleen Barcelona, maar ook andere platgelopen citytripsteden verhogen hun toeristenbelasting. In Venetië, waar jaarlijks 25 miljoen toeristen passeren, betalen dagtoeristen sinds mei 3 euro. Volgend jaar wordt dat in het hoogseizoen 10 euro. Ook in Amsterdam betaal je vanaf 1 januari fors meer taks: 3 euro per nacht én 7% van de totale verblijfskost. Voor wie in een woning verblijft, pakweg via Airbnb, is dat 10%. Dat moet 105 miljoen euro opleveren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis