Exclusief voor abonnees Ook Amstel, Scheldeprijs en Brabantse Pijl afgelast 19 maart 2020

00u00 0

De UCI, even later gevolgd door de Belgische wielerbond, besliste gisteren om alle wedstrijden tot 30 april van de kalender te halen - daarmee sneuvelden ook de laatste Vlaamse voorjaarskoersen de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. In Nederland gooide de Amstel Gold Race definitief de handdoek. In Duitsland werd Eschborn-Frankfurt op 1 mei geschrapt. Dat betekent dat er tot eind mei geen enkele wedstrijd op WorldTourniveau wordt gereden. Als alles goed gaat, is de Dauphiné, met startdatum op 31 mei, de eerste topkoers op de kalender. (BA)