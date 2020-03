Exclusief voor abonnees Ook Amerikaanse sporten likken hun wonden 17 maart 2020

Niet alleen in Europa zijn de sportbonden en sportclubs hun financiële wonden aan het likken, ook in de VS zijn ze de gevolgen van het coronavirus aan het voelen. De exacte cijfers zijn nog niet bekend, maar in de NBA bestaan de budgetten van de clubs voor 50% uit tv-inkomsten. Nu de NBA een maand stilligt, betekent dat minder tv-geld en minder inkomsten uit ticketing. ESPN sprak over honderden miljoenen verlies.

