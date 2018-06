Ook Amber (19) werd aangevallen zonder reden: “We zijn agressie op fuiven normaal beginnen te vinden” NADINE VAN DER LINDEN

30 juni 2018

00u00 2 De Krant Je bent jong en je krijgt een pak rammel. Zomaar. Het is in het uitgaansleven van vandaag een frequente realiteit. Vorige zaterdag nog werd een Chiroleider in Roeselare een schedelbreuk geslagen op een terrasje. Hoe verwerk je zoiets, met een nog prille geest? Amber Terwingen, nu 19 jaar, kan erover vertellen: "Vroeger had ik vertrouwen in de wereld, maar sinds ik vorige zomer ben aangevallen, is dat verminderd. Ik vind mijn comfortzone niet meer tussen vreemde mensen."

1 september 2017. In Bocholt gaat de jaarlijkse 'Bal Tropical'-fuif door. Amber Terwingen, die in Maasmechelen woont en net haar diploma van de middelbare school op zak heeft, wil zich nog eens goed amuseren met haar beste vriend Mathijs, die homo is. Goede muziek, leuke sfeer, maar dan begint om 4 uur 's nachts een groepje ruzie te zoeken. De jongeren lijken zich te storen aan de geaardheid van Mathijs. "Zonder enige aanleiding begonnen ze verwijten naar ons te roepen", doet Amber het relaas van die ene nacht, tien maanden geleden. "'Vuile flikker. Homo, we willen jou hier niet', zulke dingen. Ik keerde me om en heb op een normale toon gezegd: 'Stop daarmee.' Het volgende moment werd ik op de grond geduwd."

De agressie was schrikwekkend: Amber werd een hersenschudding gestampt, haar kaak en oogkas werden gekneusd, een tand werd uitgeslagen en haar neus stond scheef. "Van de EHBO ging het meteen naar de spoed in Overpelt, waar ik geopereerd werd om mijn neusbeen weer recht te krijgen", aldus Amber. "Het gebeurde in een flits, maar ik moest zes weken thuisblijven. Op de eerste dag aan de universiteit, waar ik zo naar had uitgekeken, lag ik nog thuis met een hersenschudding."

