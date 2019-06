Exclusief voor abonnees Ook als tiener zijn we nog dolgraag bij oma en opa 21 juni 2019

00u00 0

Bij opa en oma krijgen ze een snoepje meer en mogen ze wat langer opblijven. Maar ook als kleinkinderen tieners worden, zijn ze nog dolgraag bij hun grootouders. Dat blijkt uit het derde grootouderonderzoek van Gezinsbond. En ondanks het grote leeftijdsverschil, vinden opa en oma het niet moeilijk om zich in te leven in de leefwereld van tieners. School blijft het favoriete gespreksonderwerp. Alcohol of seksualiteit komen amper aan bod. 28% zegt ook met kleinzoon of -dochter te kunnen praten over de relatie met hun ouders. Een grote groep vindt wel dat de kleinkinderen te veel met hun smartphone in de weer zijn. "De afstand die er vroeger was tussen de generaties, is er vandaag veel minder", zegt Elke Valgaeren van Gezinsbond. De meesten vinden dat ze hun kleinkinderen genoeg zien. Slechts 1 op de 4 wil ze meer zien. 78% had de voorbije twee weken contact via telefoon, berichtjes of een videogesprek. 1 op de 3 lokt zijn kleinkinderen ook door voor hen te koken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis