Ook als kind vermist is, stuurt overheid nu sms 08 augustus 2018

BE-alert, het systeem waarmee de overheid de burger via sms waarschuwt voor noodsituaties, wordt uitgebreid. Voortaan krijgen mensen ook een berichtje bij een zeer onrustwekkende verdwijning van een kind. "Dat zal enkel het geval zijn als het leven van het kind in gevaar is", zegt Maryse Rolland, woordvoerder van Child Focus. "In dat geval kan een magistraat beslissen om zo de bevolking te vragen om relevante info te bezorgen aan de politie." Het BE-alert-systeem is in juni vorig jaar gelanceerd. Intussen schreven zich al 340.000 mensen in. In het eerste jaar zijn er bij 26 noodsituaties, zoals branden of noodweer, alarmberichten verstuurd. (JEW)