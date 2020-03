Exclusief voor abonnees Ook als het PO 2 wordt: Vercauteren blijft aan 07 maart 2020

00u00 0

Op Anderlecht is het altijd met twee woorden spreken, maar... Normaal gezien is Frank Vercauteren (63) ook volgend seizoen coach bij de recordkampioen. Zelf wil Vercauteren dat graag - "ik ben gekomen voor de lange termijn" - en ook RSCA is geneigd zijn contract tot 2022 te respecteren. De directie en Vincent Kompany waarderen de inbreng van het clubicoon: meer realisme, discipline en ook punten en dat allemaal binnen het kader van 'het project-Kompany'. In de wandelgangen valt dan ook te horen dat de toekomst van de T1 los staat van play-off 1 of Europees voetbal.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis