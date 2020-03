Exclusief voor abonnees Ook Allemand trekt naar WNBA 03 maart 2020

00u00 0

Belgian Cat nummer vijf is klaar om haar debuut te maken in de WNBA: Julie Allemand tekende gisteren een contract bij Indiana Fever, de club die haar in 2016 in de derde ronde van de jaarlijkse draft koos. Door een trainerswissel kreeg de 23-jarige guard er dat jaar evenwel geen kans. Intussen is haar status veranderd - de Luikse gaf de meeste assists op het WK van 2018 en won de Franse landstitel met Lyon - en mag Allemand zich opmaken voor haar eerste minuten in het truitje van de Fever. Indiana gaf geen details vrij over haar contract, maar het laat zich raden dat Allemand aan een rookieloon van zo'n 51.000 euro zal beginnen.

Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 26 minuten 46 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode