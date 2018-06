Ook Al Pacino krijgt rol in nieuwe film van Tarantino 09 juni 2018

00u00 0

Quentin Tarantino heeft opnieuw een grote naam gestrikt voor zijn film 'Once Upon A Time In Hollywood': Al Pacino (78) vervoegt de sterrencast.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN