Ook al 6 doden door branden in Californië 30 juli 2018

Bosbranden in de Amerikaanse staat Californië hebben al aan zes mensen het leven gekost. Zeventien zijn nog vermist. Tienduizenden hebben hun huizen moeten verlaten. Meer dan 3.000 brandweerlui proberen de branden te blussen, maar die worden aangewakkerd door zware rukwinden. De noodtoestand is uitgeroepen. Vorig jaar zijn in het noorden van Californië meer dan 40 slachtoffers omgekomen en moesten meer dan 100.000 inwoners en toeristen op de vlucht slaan voor de dodelijkste natuurbrand ooit in de staat. Er wordt gevreesd dat het dit jaar nog erger zal zijn. Aan het begin van het 'bosbrandseizoen' heeft de brandweer al 4.000 brandhaarden bestreden. (EV)