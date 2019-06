Exclusief voor abonnees Ook Aïsha komt binnenkort langs 13 juni 2019

00u00 0

De makers van 'Thuis' willen van het 25ste seizoen, dat in september start, een feestelijke jubileumeditie maken en ze halen daarvoor alles uit de kast. Eerder raakte al bekend dat Miguel Wiels en Niels Destadsbader voor de nieuwe begingeneriek zullen zorgen - als componisten, niet als uitvoerders. Daarnaast zullen verschillende oude bekenden opnieuw hun opwachting maken. Eén van hen is Aïsha Fawzi. Zij was van 2003 tot en met 2008 in de soap te zien, maar emigreerde toen met haar man Youssef (Ali Wauters) naar Marokko, waarna haar vader Mo (Noureddine Fahiri) en zijn tweede vrouw Bianca (Merel De Vilder) haar achterna reisden. Aïsha wordt opnieuw vertolkt door Maya Albert (44), die na een afwezigheid van 11 jaar weer op de 'Thuis'-set zal staan. Naar verluidt gaat het slechts om een kleine gastrol. (HL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis