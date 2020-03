Exclusief voor abonnees Ook 16-jarigen maken zich zorgen 17 maart 2020

We horen in het nieuws meestal maar één kant van het verhaal: jongeren gedragen zich onverantwoord en denken alleen maar aan vakantie, feestjes en chillen. Bij 80% van de jongeren heerst dit gevoel echter totaal niet. Velen denken dat wij deze periode van vijf weken thuiszitten als vakantie zien. Bij sommigen is dat ook zo, maar geloof me, bij de meesten niet. We maken ons ook zorgen. Wat met de eindexamens? Gaan we enkele versnellingen hoger moeten schakelen na de vakantie? Gaat de grote vakantie eigenlijk nog wel acht weken duren? Maar da's niet het enige. Onze grootouders niet meer mogen bezoeken, da's echt niet leuk. De routine van elke maand twee keer op restaurant gaan, weg! Gezellig samen zijn, weg! Kan niet meer. En die 'lockdownfeestjes'? Geloof me, we zijn ook boos op enkele van onze leeftijdsgenoten dat ze dat gedaan hebben. Ik zit nu vijf weken thuis en krijg amper info over wat we moeten doen van schoolwerk tijdens deze periode. We kunnen alleen maar hopen dat dit allemaal snel voorbij is, want wij jongeren vinden dit ook écht niet leuk. Draag zorg voor elkaar!

Matisse Goossens (16)

