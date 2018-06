Ook 11 Belgische bedrijven schitteren in Rusland 06 juni 2018

De Rode Duivels zijn niet de enige Belgen die weldra schitteren op het WK. Ook elf bedrijven uit ons land werken mee aan het toernooi in Rusland. Zo levert Expoline uit Tessenderlo de 'Vanishing Spray' waarmee de scheidsrechters spelers en bal op hun plaats houden tijdens vrije trappen, heeft GrassMaster Solutions uit Dendermonde de grasmatten voor drie stadions gefabriceerd en voorziet Vergokan uit Oudenaarde acht stadions van kabeldraag- en vloergootsystemen. NEP Belgium uit Rotselaar is leverancier van camera's én 128 veiligheidsmedewerkers in zes voetbaltempels, terwijl Lancer Europe uit Zaventem instaat voor de drankapparatuur. "Dit is een prachtige internationale vitrine voor onze bedrijven", zegt Marc Lambotte van technologiefederatie Agoria. Hij schat de opbrengsten op 15 à 20 miljoen euro.

