Ooit prematuurtje, nu vechter voor het leven Elise Mertens 24 december 2018

Dat we dát nog mogen meemaken na de gloriejaren van Justine en Kim. Begin dit jaar zette tennisminnend Vlaanderen nog eens de wekker. Für Elise. In de halve finale van de Australian Open tenniste Elise Mertens (22) uit Hamont-Achel. En ze deed dat goed. Ook zonder killing forehand of de meest betoverende backhand uit het circuit. Mertens is een beetje Goffin: agressief, foutloos, stabiel. Ook in het hoofd. 5-0 achter in een set? Met 7-5 kan je ook winnen. Ooit prematuurtje, nu vechter voor het leven. Mertens won dit jaar drie tornooien en staat nu 13de op de wereldranglijst. Da's geen ongeluksgetal. Ze gaat stevig door volgend jaar. Tong uit de mond, vuist gebald.

