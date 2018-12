Ooit mag zíj het oplossen 20 december 2018

Na een drukke dag vol consultaties, kon koning Filip gisteravond samen met z'n gezin genieten van het kerstconcert in het koninklijk paleis. Daar stal vooral zijn oudste dochter Elisabeth de show. Als de 17-jarige kroonprinses in het land is - op haar school in Wales is de vakantie al enkele weken geleden gestart - zullen de Belgen het geweten hebben. Met de allure van een vorstin vergezelde ze haar ouders, broers en zusje. Op haar hakken was ze bijna even groot als de koning, die haar met zichtbare trots begeleidde. Prins Gabriël (15) was iets minder goed te been: zijn rechtervoet zat in het gips. Of hij de blessure opliep tijdens het sporten - Gabriël is fervent hockeyspeler - was niet meteen duidelijk. Koningin Paola liet verstek gaan, naar verluidt omdat ze zich nog te onzeker voelt na de lichte beroerte eerder dit jaar,

