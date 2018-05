Ooit een slof per dag, maar angst voor amputatie doet Van Rossem sigaret afzweren 08 mei 2018

Hij joeg er ooit een slof sigaretten per dag door, maar de 71-jarige Jean-Pierre Van Rossem wil nu naast ex-beursgoeroe en ex-politicus ook ex-roker worden. Via Facebook liet hij weten dat hij op doktersbevel moet stoppen met roken. Zo niet dreigt zijn rechterbeen geamputeerd te moeten worden. "Mijn aders zitten hopeloos verstopt, ook de slagader die van de lies naar de voet loopt", schrijft hij. "Een reeks operaties de voorbije maanden zorgde niet langer voor verbetering." Een laatste operatie, die gisteren gepland was, zou hem een kunstader geven. "Hopelijk lukt het en kan ik weer stappen." Van Rossem was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.